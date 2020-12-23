В Одесской области мужчина обстрелял автомобиль, в результате чего погиб пассажир.

По предварительным данным, на автодороге в Окнянському районе к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из салона которой вышел неизвестный мужчина и выстрелил из охотничьего ружья.











В Одесской области из охотничьего ружья расстреляли авто — погиб мужчина / 3 фотографии

От полученного ранения пассажир ВАЗа скончался до приезда скорой, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию подозреваемого.

— Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия. Для розыска и задержания злоумышленника в действие ввели специальную полицейскую операцию Сирена, — отметили в полиции.

Начато уголовное производство, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Недавно в Одесской области нашли убитой 55-летнюю женщину-таксиста. Ее авто нашли в 30 км от места убийства. Оказалось, что в последние пассажирами жертвы были двое юношей: 17 и 18 лет.