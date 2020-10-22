В Винницкой области от отравления газом скончалось два ребенка

В селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области от отравления газом погибло два ребенка.
В больницу госпитализирован еще один человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Спасатели нашли тела 5-летней, 3-летнего ребенка и человека в бессознательном состоянии, которого госпитализировали в больницу райцентра.
Читайте: Во Львове угарным газом отравились три человека, есть погибшие
По информации ГСЧС, признаков пожара не обнаружено. Подразделения службы не привлекались.
Спасатели предполагают, что предварительная причина — отравление природным газом.
Отравились трое детей
В Хмельницкой области в селе Копачовка Волочинского района угарным газом отравились пять человек. Из них пострадали трое детей.
Инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.