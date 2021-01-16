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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Дивом залишилися живі: на Закарпатті четверо чоловіків отруїлися чадним газом

В Ужгороді родина з чотирьох чоловіків отруїлася чадним газом. Вони перебувають у реанімації у тяжкому стані.

Серед потерпілих двоє дорослих 1958 та 1968 років народження та двоє братів-близнюків, яким у березні виповниться 18 років.

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Бабуся, яка мешкає поряд з ними, подумала, що родина проспала й поспішила до будинку, щоб їх розбудити.

– Старенька ледве сама не зомліла, коли побачила, що її рідні лежать непритомні: дорослих чоловіків вона виявила в коридорі, а юнаків у спальній кімнаті на другому поверсі, – розповіли у ДСНС.

Ввечері родина топила камін, але, мабуть, не перевіривши чи повністю він вигорів, перекрили заслінкою димаря.

– Процес тління з виділенням оксиду вуглецю продовжився і чадний газ почав наповнювати приміщення. На щастя, люди народилися в сорочці, адже після двох годин перебування у загазованому приміщенні, людина втрачає свідомість і після того може швидко померти, – додали у ДСНС.

У Вінницькій області від отруєння газом померло двоє дітей

У селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області від отруєння газом загинуло двоє дітей. Рятувальники знайшли у будинку тіла 5-річної, 3-річної дитини та людину у несвідомому стані, яку госпіталізували до лікарні райцентру.

У ДСНС припускають, що попередня причина – отруєння природним газом.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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