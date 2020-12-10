Сгорел на глазах у братика и сестренки: на Львовщине двухлетний мальчик поджег себя

Во Львовской области в городе Жидачов двухлетний мальчик погиб после того, как поджег себя спичками. Он получил несовместимые с жизнью ожоги и задохнулся угарным газом.

Трагедия произошла на глазах у его четырехлетней сестры и шестилетнего брата, который даже пытался потушить огонь и реанимировать ребенка. Дети сейчас в больнице, с ними будет работать психолог.

Матери в это время дома не было. В тот день она пошла на работу в 05.00, а присмотреть за детьми попросила свою родную сестру.

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Женщина говорит, что погибший мальчик всегда боялся огня, а зажигалку от детей постоянно прятали на высокой печи. Но чтобы ее получить малыш смастерил целую акробатическое конструкцию.

Соседи утверждают, что она образцовая мать, всегда хорошо ухаживает за детьми. В полиции тоже характеризует мать хорошо, но все-таки начали расследование, как требует закон. Женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

В Краматорске военный избил и поджег товарища по службе. Водитель одной из воинских частей, который работал по контракту, решил обокрасть коллегу.

Злоумышленник облил мужчину маслом для бензопил и поджег, а потом забрал 9 500 грн, которые принадлежали пострадавшему.