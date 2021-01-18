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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої

В одному із сіл Миргородського району Полтавської області затримали чоловіка, який обстріляв будинок своєї знайомої.

Про те, чи були якось пов’язані нападник та жертва, не повідомляється. Вночі 18 січня зловмисник без попередження почав стріляти у вікна будинку жінки.

Вогонь чоловік відкрив із мисливської рушниці.  На щастя, 37-річна жінка вчасно заховалася та не постраждала.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК України.

Усі речові докази направлені на експертизу. Триває досудове розслідування.

  • На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої
  • На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої
  • На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої
  • На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої
  • На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої
  • На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої
  • На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої
  • На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої
На Полтавщині чоловік з мисливської рушниці обстріляв будинок своєї знайомої / 4 фотографии

На Вінничині чоловіка катували через ревнощі

У селищі Війтівка на Вінничині чоловік викрав та взяв у заручники нового обранця своєї колишньої дружини.

У своєму будинку він добряче побив конкурента, знімаючи процес на камеру, а потім прив’язав та утримував усю ніч.

Однак за словами самого нападника, він нікого не захоплював у заручники. Натомість запевняє, що разом із “конкурентом” вони до ранку пили горілку та розмовляли про життя.

А от викрадення чоловіка він заперечувати не став – причиною стало те, що той не підходить його колишній дружині характером.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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