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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку

Во Львове 36-летний мужчина напал на 11-летнюю девочку и ограбил ее. Мужчина толкнул ребенка на снег, забрал мобильный телефон и пытался скрыться.

Один из случайных прохожих начал преследовать вора. Патрульные правоохранители, находившиеся неподалеку, задержали мужчину и вызвали группу Сиховского отдела полиции.

По словам правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

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Сейчас ребенок в безопасности. Телефон девочки у вора изъяли и вернули.

Мужчину задержали по статье Грабеж УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.

  • Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку
  • Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку
  • Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку
  • Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку
  • Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку
  • Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку
Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку / 3 фотографии

На Черниговщине похитили 6-летнего ребенка

В Черниговской области похитили 6-летнего ребенка. Родственники матери взяли девочку на прогулку, после чего перестали выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию. Через двое суток правоохранители нашли похитителей.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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