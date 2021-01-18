Во Львове 36-летний мужчина напал на 11-летнюю девочку и ограбил ее. Мужчина толкнул ребенка на снег, забрал мобильный телефон и пытался скрыться.

Один из случайных прохожих начал преследовать вора. Патрульные правоохранители, находившиеся неподалеку, задержали мужчину и вызвали группу Сиховского отдела полиции.

По словам правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Сейчас ребенок в безопасности. Телефон девочки у вора изъяли и вернули.

Мужчину задержали по статье Грабеж УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.











Во Львове мужчина ограбил 11-летнюю девочку / 3 фотографии

На Черниговщине похитили 6-летнего ребенка

В Черниговской области похитили 6-летнего ребенка. Родственники матери взяли девочку на прогулку, после чего перестали выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию. Через двое суток правоохранители нашли похитителей.