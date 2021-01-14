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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Волыни отчим насиловал 10-летнего ребенка, пока матери не было дома

В Сумской области правоохранители задержали 43-летнего жителя Волынской области, который находился в розыске с 2019 года.

Подозреваемого задержали при пересечении государственной границы. Он хотел убежать в соседнюю страну, чтобы не отбывать наказание за преступление.

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Ему инкриминируют преступления предусмотренные ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

В 2018 году злоумышленник проживал с жительницей Волынской области и ее малолетней дочерью. Когда женщины не было дома, мужчина насиловал ее 10-летнюю дочь и совершал развратные действия в отношении нее.

Злоумышленника передадут работникам полиции Волынской области. Далее его ждет суд.

  • На Волыни отчим насиловал 10-летнего ребенка, пока матери не было дома
  • На Волыни отчим насиловал 10-летнего ребенка, пока матери не было дома
  • На Волыни отчим насиловал 10-летнего ребенка, пока матери не было дома
  • На Волыни отчим насиловал 10-летнего ребенка, пока матери не было дома
  • На Волыни отчим насиловал 10-летнего ребенка, пока матери не было дома
  • На Волыни отчим насиловал 10-летнего ребенка, пока матери не было дома
На Волыни отчим насиловал 10-летнего ребенка, пока матери не было дома / 3 фотографии

Изнасилование малолетних

В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Он скрывался в поселке Великий Бурлук, где утром 23 ноября его задержали.

Девушка рассказала, с вечера 17 ноября и до утра 18 ноября находилась в квартире соседа, который силой затащил ее туда, а потом связал и изнасиловал.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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