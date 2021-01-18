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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку

У Львові 36-річний чоловік напав на 11-річну дівчинку та пограбував її. Чоловік штовхнув дитину на сніг, забрав мобільний телефон та почав тікати.

Один з випадкових перехожих почав переслідувати крадія. Патрульні правоохоронці, які знаходилися неподалік, затримали чоловіка та викликали групу Сихівського відділу поліції.

За словами правоохоронців, чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

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Зараз дитина у безпеці. Телефон дівчинки у крадія вилучили та повернули.

Чоловіка затримали за статтею Грабіж КК України. Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до шести років.

  • У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку
  • У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку
  • У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку
  • У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку
  • У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку
  • У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку
У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку / 3 фотографии

На Чернігівщині викрали 6-річну дитину

У Чернігівській області викрали 6-річну дитину. Родичі матері взяли дівчинку на прогулянку, після чого перестали виходити на зв’язок.

Жінка звернулася до поліції. Через дві доби правоохоронці знайшли викрадачів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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