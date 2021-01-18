У Львові 36-річний чоловік напав на 11-річну дівчинку та пограбував її. Чоловік штовхнув дитину на сніг, забрав мобільний телефон та почав тікати.

Один з випадкових перехожих почав переслідувати крадія. Патрульні правоохоронці, які знаходилися неподалік, затримали чоловіка та викликали групу Сихівського відділу поліції.

За словами правоохоронців, чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Зараз дитина у безпеці. Телефон дівчинки у крадія вилучили та повернули.

Чоловіка затримали за статтею Грабіж КК України. Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до шести років.











У Львові чоловік пограбував 11-річну дівчинку / 3 фотографии

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