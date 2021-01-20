Резня в Днепре: консьержка рассказала об издевательствах наркомана (ВИДЕО)

Одну из многоэтажек в Днепре всколыхнула настоящая трагедия — ночью произошло зверское нападение на 76-летнюю консьержку.

Подонок набросился на старушку, душил, безжалостно резал кухонным ножом, затем вонзил его бедной жертве в спину и добивал электрочайником по голове. Комнатка консьержа была буквально залита кровью.

Остановить изверга смогли жители этого же дома, поздно возвращавшиеся домой.







Резал лицо, добивал чайником: в Днепре наркоман с ножом поиздевался над консьержкой / 2 фотографии

Больше всего нападением на консьержку была шокирована ее напарница. По ее словам, нападавший был местным наркоманом, а на женщину набросился ради денег.

В полиции уже подтвердили тот факт, что подонок силой забрал у бабушки 70 гривен — это все, что у нее было.

— Подъезд был открытым, она, вероятно, вышла мусор выбросить, и эта скотина сюда влезла и такое натворила. Наша консьержка знает всех жителей дома, ему она бы никогда не открыла двери, — утверждают перепуганные соседи.

Жители дома начали сбор средств для пострадавшей консьержки.

Между тем 76-летняя женщина находится в больнице: признается, что чудом смогла выжить.

— Сейчас у меня часто рвота, я даже воду попью — и рвота начинается. У меня же вся голова зашита. Сильное сотрясение, поэтому я только жидкость и пью. Я уже жизнь прожила, если бы он даже меня убил, я бы не жалела об этом.

А вот изверг, который чуть не убил консьержку, при задержании просил полицейских “понимание” к содеянному.

Лежа в наручниках и с окровавленным лицом, он жаловался на жизнь: мол, сорвался, потому что никого из близких у него не осталось.

Однако за кровавый разбой извергу светит до семи лет тюрьмы.

Изнасилование на Николаевщине

На днях полиция задержала 1 6-летнего подростка, который изнасиловал 35-летнюю женщину во время пьяной вечеринки в Первомайске.

Выяснилось, что вечером накануне Рождества женщина отдыхала в одном из клубов, где познакомилась с компанией парней.

После нескольких алкогольных напитков она согласилась на предложение поехать в гости к новым знакомым.

На момент изнасилования 35-летняя женщина спала.