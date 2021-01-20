Резня в Днепре: консьержка рассказала об издевательствах наркомана (ВИДЕО)

Одну из многоэтажек в Днепре всколыхнула настоящая трагедия — ночью произошло зверское нападение на 76-летнюю консьержку.
Подонок набросился на старушку, душил, безжалостно резал кухонным ножом, затем вонзил его бедной жертве в спину и добивал электрочайником по голове. Комнатка консьержа была буквально залита кровью.
Остановить изверга смогли жители этого же дома, поздно возвращавшиеся домой.
Больше всего нападением на консьержку была шокирована ее напарница. По ее словам, нападавший был местным наркоманом, а на женщину набросился ради денег.
В полиции уже подтвердили тот факт, что подонок силой забрал у бабушки 70 гривен — это все, что у нее было.
— Подъезд был открытым, она, вероятно, вышла мусор выбросить, и эта скотина сюда влезла и такое натворила. Наша консьержка знает всех жителей дома, ему она бы никогда не открыла двери, — утверждают перепуганные соседи.
Жители дома начали сбор средств для пострадавшей консьержки.
Между тем 76-летняя женщина находится в больнице: признается, что чудом смогла выжить.
— Сейчас у меня часто рвота, я даже воду попью — и рвота начинается. У меня же вся голова зашита. Сильное сотрясение, поэтому я только жидкость и пью. Я уже жизнь прожила, если бы он даже меня убил, я бы не жалела об этом.
А вот изверг, который чуть не убил консьержку, при задержании просил полицейских “понимание” к содеянному.
Лежа в наручниках и с окровавленным лицом, он жаловался на жизнь: мол, сорвался, потому что никого из близких у него не осталось.
Однако за кровавый разбой извергу светит до семи лет тюрьмы.
Изнасилование на Николаевщине
На днях полиция задержала 1 6-летнего подростка, который изнасиловал 35-летнюю женщину во время пьяной вечеринки в Первомайске.
Выяснилось, что вечером накануне Рождества женщина отдыхала в одном из клубов, где познакомилась с компанией парней.
После нескольких алкогольных напитков она согласилась на предложение поехать в гости к новым знакомым.
На момент изнасилования 35-летняя женщина спала.