Різанина у Дніпрі: консьєржка розповіла про знущання наркомана (ВІДЕО)

Одну із багатоповерхівок у Дніпрі сколихнула справжня трагедія – вночі стався звірячий напад на 76-річну консьєржку.

Покидьок накинувся на стареньку, душив, безжально різав кухонним ножем, потім встромив його бідній жертві в спину і добивав електрочайником по голові. Кімнатка консьєржа була буквально залита кров’ю.

Зупинити нелюда змогли мешканці цього ж будинку, які пізно поверталися додому.







Різав обличчя, добивав чайником: у Дніпрі наркоман з ножем познущався над консьєржкою / 2 фотографии

Найбільше нападом на літню консьєржку була шокована її напарниця. За її словами, нападник був місцевим наркоманом, а на жінку накинувся, аби вона віддала йому усі гроші.

У поліції вже підтвердили той факт, що у бабусі покидьок силою забрав 70 гривень – це все, що у неї було.

– Під’їзд був відкритим, вона, певно, вийшла сміття викинути, і ця скотина сюди влізла і таке наробила. Консьєржка знає усіх мешканців будинку, йому вона б ніколи не відчинила дверей, – стверджують перелякані сусіди.

Мешканці будинку почали збір коштів для постраждалої консьєржки.

Тим часом 76-річна жінка перебуває у лікарні: зізнається, що дивом змогла вижити.

– Зараз у мене часто блювота, я навіть воду поп’ю – і блювота починається. У мене ж вся голова зашита. Сильний струс, тому я тільки рідину і п’ю. Я вже життя прожила, якщо б він навіть мене вбив, я б не шкодувала про це.

А от нелюд, який мало не вбив консьєржку, під час затримання просив у поліцейських “розуміння” до скоєного.

Лежачи у наручниках і з закривавленим обличчям, він жалівся на життя: мовляв, зірвався, бо нікого з близьких у нього не залишилося.

Однак за кривавий розбій нелюду світить до семи років тюрми.

Зґвалтування на Миколаївщині

Поліція затримала 16-річного підлітка, який зґвалтував 35-річну жінку під час п’яної вечірки у Первомайську.

З’ясувалося, що ввечері напередодні Різдва жінка відпочивала в одному з клубів, де познайомилася з компанією хлопців.

Після декількох алкогольних напоїв вона погодилася на пропозицію поїхати в гості до нових знайомих.

На момент зґвалтування 35-річна жінка спала.