Різанина у Дніпрі: консьєржка розповіла про знущання наркомана (ВІДЕО)

Одну із багатоповерхівок у Дніпрі сколихнула справжня трагедія – вночі стався звірячий напад на 76-річну консьєржку.
Покидьок накинувся на стареньку, душив, безжально різав кухонним ножем, потім встромив його бідній жертві в спину і добивав електрочайником по голові. Кімнатка консьєржа була буквально залита кров’ю.
Зупинити нелюда змогли мешканці цього ж будинку, які пізно поверталися додому.
Найбільше нападом на літню консьєржку була шокована її напарниця. За її словами, нападник був місцевим наркоманом, а на жінку накинувся, аби вона віддала йому усі гроші.
У поліції вже підтвердили той факт, що у бабусі покидьок силою забрав 70 гривень – це все, що у неї було.
– Під’їзд був відкритим, вона, певно, вийшла сміття викинути, і ця скотина сюди влізла і таке наробила. Консьєржка знає усіх мешканців будинку, йому вона б ніколи не відчинила дверей, – стверджують перелякані сусіди.
Мешканці будинку почали збір коштів для постраждалої консьєржки.
Тим часом 76-річна жінка перебуває у лікарні: зізнається, що дивом змогла вижити.
– Зараз у мене часто блювота, я навіть воду поп’ю – і блювота починається. У мене ж вся голова зашита. Сильний струс, тому я тільки рідину і п’ю. Я вже життя прожила, якщо б він навіть мене вбив, я б не шкодувала про це.
А от нелюд, який мало не вбив консьєржку, під час затримання просив у поліцейських “розуміння” до скоєного.
Лежачи у наручниках і з закривавленим обличчям, він жалівся на життя: мовляв, зірвався, бо нікого з близьких у нього не залишилося.
Однак за кривавий розбій нелюду світить до семи років тюрми.
Зґвалтування на Миколаївщині
Поліція затримала 16-річного підлітка, який зґвалтував 35-річну жінку під час п’яної вечірки у Первомайську.
З’ясувалося, що ввечері напередодні Різдва жінка відпочивала в одному з клубів, де познайомилася з компанією хлопців.
Після декількох алкогольних напоїв вона погодилася на пропозицію поїхати в гості до нових знайомих.
На момент зґвалтування 35-річна жінка спала.