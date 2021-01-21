Распространяли детское порно: в Николаеве задержали трех мужчин

В Николаеве правоохранители задержали трех мужчин, которые распространяли порнографию. В частности, на фото и видео были дети.

Жители Ингульского района были участниками закрытых тематических сайтов. Двое мужчин в возрасте 56 и 59 лет и 27-летний парень распространяли по заказу через интернет детскую порнографию.

Правоохранительные органы изъяли у фигурантов дела компьютерную технику, телефоны, флешки и другие вещи.















Распространяли детскую порнографию: в Николаеве задержали трех мужчин / 4 фотографии

Предварительно подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье 301 Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов УК Украины.

Также 56-летний мужчина будет нести административную ответственность за неповиновение во время проведения следственных действий. Досудебное следствие продолжается.

В Днепре будут судить педофилов

В Днепропетровской области будут судить группу педофилов, которые 16 лет насиловали детей и распространяли детское порно в интернете.

Мужчины занимались незаконной деятельностью еще с 2002 года. Сначала их было только двое, а со временем к ним присоединялись новые люди.

Одна из членов группы — женщина, которая также стала жертвой сексуального насилия. Впоследствии педофилы также развращали ее маленьких детей.