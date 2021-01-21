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Юлія Захарченко |

Розповсюджували дитячу порнографію: у Миколаєві затримали трьох чоловіків

У Миколаєві правоохоронці затримали трьох чоловіків, які поширювали порнографію. Зокрема, на фото та відео були діти.

Мешканці Інгульського району були учасниками закритих тематичних сайтів. Двоє чоловіків віком 56 та 59 років і 27-річний хлопець розповсюджували на замовлення через інтернет дитячу порнографію.

Правоохоронні органи вилучили у фігурантів справи комп’ютерну техніку, телефони, флешки та інші речі.

  • Розповсюджували дитяче порно: у Миколаєві затримали трьох чоловіків
  • Розповсюджували дитяче порно: у Миколаєві затримали трьох чоловіків
  • Розповсюджували дитяче порно: у Миколаєві затримали трьох чоловіків
  • Розповсюджували дитяче порно: у Миколаєві затримали трьох чоловіків
  • Розповсюджували дитяче порно: у Миколаєві затримали трьох чоловіків
  • Розповсюджували дитяче порно: у Миколаєві затримали трьох чоловіків
  • Розповсюджували дитяче порно: у Миколаєві затримали трьох чоловіків
  • Розповсюджували дитяче порно: у Миколаєві затримали трьох чоловіків
Розповсюджували дитячу порнографію: у Миколаєві затримали трьох чоловіків / 4 фотографии

Попередньо підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 12 років за статтею 301 Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів КК України.

Також 56-річний чоловік нестиме адміністративну відповідальність за непокору під час проведення слідчих дій. Досудове слідство триває.

У Дніпрі судитимуть педофілів

У Дніпропетровській області судитимуть групу педофілів, які 16 років ґвалтували дітей та розповсюджували дитяче порно в інтернеті.

Чоловіки займалися незаконною діяльністю ще з 2002 року. Спочатку їх було лише двоє, а з часом до них приєдналися нові люди.

Одна із членів групи – жінка, яка також стала жертвою сексуального насильства. Згодом педофіли також розбещували її маленьких дітей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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