16 лет насиловали детей и продавали порно: в Днепре будут судить группу педофилов

Под Днепром будут судить участников преступной группы, которые в течение 16 лет насиловали, развращали детей и распространяли детское порно в интернете.

Следствием установлено, что педофилы действуют еще с 2002 года. Сначала участников группы было всего двое, а со временем к ней присоединялись новые люди.

Одна из членов группы — женщина, также ставшая жертвой сексуального насилия. Выяснилось, что впоследствии педофилы развращали и ее малолетних детей.

— Злоумышленники систематически насиловали и развращали детей, пользуясь их беспомощностью. Издевательства над жертвами участники группы фиксировали на видео, которые в дальнейшем продавали на запрещенных сайтах, — говорится в сообщении.

После завершения следствия действия педофилов были квалифицированы по четырем статьям УК Украины.

Кроме изнасилования и развращения лиц, не достигших 14-летнего возраста и распространения порнографии, одному из участников также инкриминируется удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура