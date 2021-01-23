В пятницу, 22 января, в Киеве задержали группировку сотрудников СБУ, причастных к планированию заказного убийства.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, среди задержанных — Андрей Расюк и Дмитрий Нескромный.

Группировка планировала убийство начальника внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

Задержанный Андрей Расюк — полковник спецподразделения СБУ Альфа, который, по словам Бутусова, должен был передать деньги за убийство генерала.

Дмитрий Нескромный — полковник, бывший заместитель председателя СБУ, который и является предполагаемым заказчиком убийства Наумова.

Как отметил Юрий Бутусов, после задержания Нескоромный сбежал прямо в наручниках. В связи с этим был объявлен план-перехват.

Среди причин планирования убийства журналист назвал вероятную борьбу за перераспределение денежных потоков.















Бежал в наручниках: в Киеве задержали полковника СБУ, планировавшего убийство генерала / 4 фотографии

Задержание сепаратистки на Прикарпатье

На днях под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командирку боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных в Донбассе.

Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.

Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.