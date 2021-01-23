Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала

У п’ятницю, 22 січня, у Києві затримали угруповання співробітників СБУ, причетних до планування замовного вбивства.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його інформацією, серед затриманих – Андрій Расюк та Дмитро Нескромний.
Угруповання планувало вбивство начальника внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.
Затриманий Андрій Расюк – полковник спецпідрозділу СБУ Альфа, який, за словами Бутусова, повинен був передати гроші за вбивство генерала.
Дмитро Нескромний – полковник, колишній заступник голови СБУ, який і є ймовірним замовником вбивства Наумова.
Як зазначив Юрій Бутусов, після затримання Нескоромний втік прямо в наручниках. У зв’язку з цим було оголошено план-перехоплення.
Серед причин планування вбивства журналіст назвав ймовірну боротьбу за перерозподіл грошових потоків.
Затримання сепаратистки на Прикарпатті
Днями під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.
Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.
Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.