У п’ятницю, 22 січня, у Києві затримали угруповання співробітників СБУ, причетних до планування замовного вбивства.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його інформацією, серед затриманих – Андрій Расюк та Дмитро Нескромний.

Угруповання планувало вбивство начальника внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

Затриманий Андрій Расюк – полковник спецпідрозділу СБУ Альфа, який, за словами Бутусова, повинен був передати гроші за вбивство генерала.

Дмитро Нескромний – полковник, колишній заступник голови СБУ, який і є ймовірним замовником вбивства Наумова.

Як зазначив Юрій Бутусов, після затримання Нескоромний втік прямо в наручниках. У зв’язку з цим було оголошено план-перехоплення.

Серед причин планування вбивства журналіст назвав ймовірну боротьбу за перерозподіл грошових потоків.















Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала / 4 фотографии

Затримання сепаратистки на Прикарпатті

Днями під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.

Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.

Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.