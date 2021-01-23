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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала

У п’ятницю, 22 січня, у Києві затримали угруповання співробітників СБУ, причетних до планування замовного вбивства.

Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його інформацією, серед затриманих – Андрій Расюк та Дмитро Нескромний.

Угруповання планувало вбивство начальника внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

Затриманий Андрій Расюк – полковник спецпідрозділу СБУ Альфа, який, за словами Бутусова, повинен був передати гроші за вбивство генерала.

Дмитро Нескромний – полковник, колишній заступник голови СБУ, який і є ймовірним замовником вбивства Наумова.

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Як зазначив Юрій Бутусов, після затримання Нескоромний втік прямо в наручниках. У зв’язку з цим було оголошено план-перехоплення.

Серед причин планування вбивства журналіст назвав ймовірну боротьбу за перерозподіл грошових потоків.

  • Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала
  • Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала
  • Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала
  • Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала
  • Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала
  • Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала
  • Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала
  • Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала
Тікав у наручниках: у Києві затримали полковника СБУ, який планував вбивство генерала / 4 фотографии

Затримання сепаратистки на Прикарпатті

Днями під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.

Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.

Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.

Джерело: ЦензорНЕТ

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