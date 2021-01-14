Загинули два брати: слизька дорога спричинила смертельне ДТП на трасі Київ-Чоп

Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.
31-річний львів’янин, водій Audi А5, не впоравшись із кермуванням на слизькій засніженій дорозі, на швидкості врізався у металевий відбійник.
Внаслідок удару разом із водієм загинув його рідний брат.
В автомобілі перебувало ще двоє 27-річних пасажирок: із нетяжкими травмами їх госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської ЦМЛ.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.
Поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП.
Нічна ДТП у Києві
Пізно ввечері 13 січня у Києві сталася ДТП на Харківському шосе.
Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.
Внаслідок зіткнення постраждала поліцейська. З травмами її терміново госпіталізували до лікарні.