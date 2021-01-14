Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.

31-річний львів’янин, водій Audi А5, не впоравшись із кермуванням на слизькій засніженій дорозі, на швидкості врізався у металевий відбійник.

Внаслідок удару разом із водієм загинув його рідний брат.

В автомобілі перебувало ще двоє 27-річних пасажирок: із нетяжкими травмами їх госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської ЦМЛ.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП.















Загинули два брати: слизька дорога спричинила смертельне ДТП на трасі Київ-Чоп / 4 фотографии

Нічна ДТП у Києві

Пізно ввечері 13 січня у Києві сталася ДТП на Харківському шосе.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.

Внаслідок зіткнення постраждала поліцейська. З травмами її терміново госпіталізували до лікарні.