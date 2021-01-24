Поблизу Піщаниця у Житомирській області автомобіль Skoda Octavia протаранив дерево, а потім загорівся.
Внаслідок аварії загинули три людини.
– Рятувальники спочатку загасили палаючий транспортний засіб, а потім за допомогою спецобладнання деблокували тіла загиблих людей, – розповіли у ДСНС.
На Житомирщині авто влетіло у дерево і загорілося: троє загиблих / 1 фотография
ДТП на трасі Київ-Чоп
Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.
Автомобіль Audi А5 на слизькій засніженій дорозі занесло, і на швидкості водій врізався у металевий відбійник.
Аварія забрала життя братів-близнюків, які перебували на передніх сидіннях.