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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Житомирщині авто влетіло у дерево і загорілося: троє загиблих

Поблизу Піщаниця у Житомирській області автомобіль Skoda Octavia протаранив дерево, а потім загорівся.

На Житомирщині авто влетіло у дерево і загорілося: троє загиблих

Внаслідок аварії загинули три людини.

– Рятувальники спочатку загасили палаючий транспортний засіб, а потім за допомогою спецобладнання деблокували тіла загиблих людей, – розповіли у ДСНС.

  • На Житомирщині авто влетіло у дерево і загорілося: троє загиблих
  • На Житомирщині авто влетіло у дерево і загорілося: троє загиблих
На Житомирщині авто влетіло у дерево і загорілося: троє загиблих / 1 фотография
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ДТП на трасі Київ-Чоп

Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.

Автомобіль Audi А5 на слизькій засніженій дорозі занесло, і на швидкості водій врізався у металевий відбійник.

Аварія забрала життя братів-близнюків, які перебували на передніх сидіннях.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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