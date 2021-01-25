У місті Вронки (Польща) українець за кермом Volkswagen Passat не впорався з керуванням і протаранив кладовище.

– Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням і врізався в огорожу цвинтаря, в результаті чого пошкодив дев’ять надгробків, – заявили в місцевій поліції.

Відомо, що підозрюваним є 21-річний громадянин України.

Після перевірки на тверезість з’ясувалося, що в його організмі міститься 1,2 проміле алкоголю. Українця затримали, а його авто заарештували.







У Польщі п’яний українець на авто протаранив кладовище та зніс дев’ять надгробків / 2 фотографии

У Польщі під час затримання помер українець

У Польщі під час затримання помер 44-річний українець. Поліцейські застосовували електрошокер. Чоловік помер одразу після затримання в ніч на 16 листопада в одному з населених пунктів Бжезинського повіту Лодзинського воєводства.

Джерело: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach