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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Польщі п’яний українець на авто протаранив кладовище та зніс дев’ять надгробків

У місті Вронки (Польща) українець за кермом Volkswagen Passat не впорався з керуванням і протаранив кладовище.

У Польщі п’яний українець на авто протаранив кладовище та зніс дев’ять надгробків

– Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням і врізався в огорожу цвинтаря, в результаті чого пошкодив дев’ять надгробків, – заявили в місцевій поліції.

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Відомо, що підозрюваним є 21-річний громадянин України.

Після перевірки на тверезість з’ясувалося, що в його організмі міститься 1,2 проміле алкоголю. Українця затримали, а його авто заарештували.

  • У Польщі п’яний українець на авто протаранив кладовище та зніс дев’ять надгробків
  • У Польщі п’яний українець на авто протаранив кладовище та зніс дев’ять надгробків
  • У Польщі п’яний українець на авто протаранив кладовище та зніс дев’ять надгробків
  • У Польщі п’яний українець на авто протаранив кладовище та зніс дев’ять надгробків
У Польщі п’яний українець на авто протаранив кладовище та зніс дев’ять надгробків / 2 фотографии

У Польщі під час затримання помер українець

У Польщі під час затримання помер 44-річний українець. Поліцейські застосовували електрошокер.

Чоловік помер одразу після затримання в ніч на 16 листопада в одному з населених пунктів Бжезинського повіту Лодзинського воєводства.

Джерело: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

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