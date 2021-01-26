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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Вблизи Попасной ранили военного ВСУ — состояние тяжелое

В зоне проведения Операции объединенных сил ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Попасная 26 января около 19.00. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его состояние тяжелое.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Украинская сторона ввела режим тишины и направила ноту Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ.

Дополняется …

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе

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