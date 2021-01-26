Вблизи Попасной ранили военного ВСУ — состояние тяжелое

В зоне проведения Операции объединенных сил ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Попасная 26 января около 19.00. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его состояние тяжелое.
Украинская сторона ввела режим тишины и направила ноту Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ.
Дополняется …
Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе
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