У зоні проведення Операції об’єднаних сил поранили українського військового. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Попасна 26 січня близько 19.00. Потерпілому надали медичну допомогу, його стан важкий.

Українська сторона ввела режим тиші і направила ноту до Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ.

Поранення бійця поблизу Золотого

25 січня стало відомо про поранення бійця ЗСУ поблизу міста Золоте. Стан військового важкий – його госпіталізували до лікарні.

Того дня окупанти сім разів порушили режим тиші. Обстріли також зафіксували поблизу населених пунктів Хутір Вільний і Південне. Ворог застосовував стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі