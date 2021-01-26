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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Поблизу Попасної поранили військового ЗСУ – стан важкий

У зоні проведення Операції об’єднаних сил поранили українського військового. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Попасна 26 січня близько 19.00. Потерпілому надали медичну допомогу, його стан важкий.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Українська сторона ввела режим тиші і направила ноту до Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ.

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Поранення бійця поблизу Золотого

25 січня стало відомо про поранення бійця ЗСУ поблизу міста Золоте. Стан військового важкий – його госпіталізували до лікарні.

Того дня окупанти сім разів порушили режим тиші. Обстріли також зафіксували поблизу населених пунктів Хутір Вільний і Південне. Ворог застосовував стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі

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