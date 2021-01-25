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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

В районе Золотого ранен боец ВСУ, он в тяжелом состоянии

В результате обстрела украинских позиций боевиками 25 января, около 12.00, в районе Золотого был ранен военнослужащий ВСУ.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

По данным Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, известно, что состояние украинского военного тяжелое. Ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того они отметили, что направили соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

По данным штаба ООС, украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе.

Беспилотник СММ ОБСЕ 19 января зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 Град вблизи Краснолучского Луганской области, 21 января — 18 танков на полигоне у Новоселовки Донецкой области. Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода.

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Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Недалеко населенных пунктов Пески и Южное наемники неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Источник: Українська делегація в ТКГ

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