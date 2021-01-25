Тройное столкновение: на Львовщине авария унесла жизни двух человек

В понедельник, 25 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате происшествия два человека погибли, еще четыре — получили ранения.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отметила, что трагедия произошла в 16.17 на автодороге Киев-Чоп возле села Дубина Сколевского района.

Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

ДТП под Харьковом

Вечером 22 января в результате ДТП под Харьковом погибла 19-летняя девушка.

Вместе с водителем она ехала в мотоцикле с коляской: с ним столкнулся водитель Mitsubishi Pajero.

Девушка умерла в карете скорой помощи, 52-летнего водителя удалось спасти, а вот владелец Mitsubishi не травмировался.