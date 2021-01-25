PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Тройное столкновение: на Львовщине авария унесла жизни двух человек

В понедельник, 25 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате происшествия два человека погибли, еще четыре — получили ранения.

Тройное столкновение: на Львовщине авария унесла жизни двух человек

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отметила, что трагедия произошла в 16.17 на автодороге Киев-Чоп возле села Дубина Сколевского района.

Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Читайте
На Львовщине поезд столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

ДТП под Харьковом

Вечером 22 января в результате ДТП под Харьковом погибла 19-летняя девушка.

Вместе с водителем она ехала в мотоцикле с коляской: с ним столкнулся водитель Mitsubishi Pajero.

Девушка умерла в карете скорой помощи, 52-летнего водителя удалось спасти, а вот владелец Mitsubishi не травмировался.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка