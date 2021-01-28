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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

З’їхав з дороги: на Полтавщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі

У Полтавській області на автодорозі Суми-Пирятин поблизу села Галяве Лубенського району перекинувся пасажирський мікроавтобус.

дтп полтавщина

За попередньою інформацією, 30-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter виїхав за межі проїзної частини. На момент аварії у салоні було 13 пасажирів. Двоє жінок отримали травми.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції.

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Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

25 січня у Львівській області зіткнулися мікроавтобус та два легкових автомобіля. В результаті ДТП дві людини загинули, ще чотири отримали поранення.

Чотирьох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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