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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пытался изнасиловать и задушил ремнем: подростка будут судить за убийство подруги

В Киевской области будут судить 15-летнего парня, который пытался изнасиловать и убил свою 12-летнюю подругу.

Пытался изнасиловать и задушил ремнем: подростка будут судить за убийство подруги

Житель Яготина выпивши начал домогаться к несовершеннолетней девочке, с которой отдыхал на местном водохранилище.

После отказа парень задушил подругу ее ремнем. Впоследствии правонарушитель украл мобильный телефон девочки и скрылся.

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Происшествие произошло в августе 2020 года. Досудебное расследование завершено. Подростка будут судить по статье 115 Умышленное убийство, статье 152 Изнасилование и статье 185 Кража УК Украины.

На Киевщине убили мужчину

В Киевской области 58-летняя женщина зарезала своего мужа. Она нанесла 29-летней жертве один точный удар в сердце.

Сначала правонарушительница уверяла, что ее избранника убил незнакомец, но потом рассказала всю правду.

Соседи уверяют, что мужчина пил и часто устраивал скандалы, поэтому женщина могла таким образом защищаться от него.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

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