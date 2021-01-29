Пытался изнасиловать и задушил ремнем: подростка будут судить за убийство подруги

В Киевской области будут судить 15-летнего парня, который пытался изнасиловать и убил свою 12-летнюю подругу.

Житель Яготина выпивши начал домогаться к несовершеннолетней девочке, с которой отдыхал на местном водохранилище.

После отказа парень задушил подругу ее ремнем. Впоследствии правонарушитель украл мобильный телефон девочки и скрылся.

Происшествие произошло в августе 2020 года. Досудебное расследование завершено. Подростка будут судить по статье 115 Умышленное убийство, статье 152 Изнасилование и статье 185 Кража УК Украины.

На Киевщине убили мужчину

В Киевской области 58-летняя женщина зарезала своего мужа. Она нанесла 29-летней жертве один точный удар в сердце.

Сначала правонарушительница уверяла, что ее избранника убил незнакомец, но потом рассказала всю правду.

Соседи уверяют, что мужчина пил и часто устраивал скандалы, поэтому женщина могла таким образом защищаться от него.