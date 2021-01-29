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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Намагався зґвалтувати та задушив ременем: підлітка судитимуть за вбивство подруги

У Київській області судитимуть 15-річного хлопця, який намагався зґвалтувати та вбив свою 12-річну подругу.

Намагався зґвалтувати та задушив ременем: підлітка судитимуть за вбивство подруги

Мешканець Яготину напідпитку почав домагатися до неповнолітньої дівчинки, з якою відпочивав на місцевому водосховищі.

Після відмови хлопець задушив подругу її ременем. Згодом правопорушник вкрав мобільний телефон дівчинки та втік.

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Подія сталася у серпні 2020 року. Досудове розслідування завершено. Підлітка судитимуть за статтею 115 Умисне вбивство, статтею 152 Зґвалтування та статтею 185 Крадіжка КК України.

На Київщині убили чоловіка

У Київській області 58-річна жінка зарізала свого чоловіка. Вона завдала 29-річній жертві один точний удар у серце.

Спершу правопорушниця запевняла, що її обранця убив незнайомець, але потім розповіла усю правду.

Сусіди запевняють, що чоловік пиячив та часто влаштовував скандали, тому жінка могла таким чином захищатися від нього.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

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