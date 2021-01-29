Намагався зґвалтувати та задушив ременем: підлітка судитимуть за вбивство подруги

У Київській області судитимуть 15-річного хлопця, який намагався зґвалтувати та вбив свою 12-річну подругу.
Мешканець Яготину напідпитку почав домагатися до неповнолітньої дівчинки, з якою відпочивав на місцевому водосховищі.
Після відмови хлопець задушив подругу її ременем. Згодом правопорушник вкрав мобільний телефон дівчинки та втік.
Подія сталася у серпні 2020 року. Досудове розслідування завершено. Підлітка судитимуть за статтею 115 Умисне вбивство, статтею 152 Зґвалтування та статтею 185 Крадіжка КК України.
На Київщині убили чоловіка
У Київській області 58-річна жінка зарізала свого чоловіка. Вона завдала 29-річній жертві один точний удар у серце.
Спершу правопорушниця запевняла, що її обранця убив незнайомець, але потім розповіла усю правду.
Сусіди запевняють, що чоловік пиячив та часто влаштовував скандали, тому жінка могла таким чином захищатися від нього.