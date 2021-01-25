Убийство или несчастный случай? Во Львове загадочно умерла пара любовников

Во Львове при загадочных обстоятельствах умерли 18-летняя девушка и 21-летний юноша.

Двое парней арендовали квартиру на сутки и пригласили к себе девушек. Однако утром одна пара проснулась, а другая была уже неживой.

Однако девушка и парень, которые остались живыми, так и не смогли правоохранителям объяснить, что именно произошло той ночью.

Первая версия полиции — молодые любовники отравились угарным газом. Однако пара, которая выжила, не имеет признаков отравления угарным газом. А в квартире установлены современные газовые приборы, работающие без сбоев.

Следователи сейчас ждут заключения специальной комиссии и судебно-медицинского эксперта. Только они смогут назвать причины трагедии. Было ли это отравление или речь идет об убийстве.

Отравление угарным газом в Мариуполе

В Мариуполе в частном доме в результате отравления природным газом погибли три человека.

Служба подчеркнула, что признаков пожара не обнаружено и подразделения ГСЧС не привлекались.