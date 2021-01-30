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Анастасія Дячкіна |

Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала судебное расследование

В Париже прокуратура начала судебное расследование по делу об избиении украинского подростка Юрия Крученика.

Избиение украинского подростка в Париже: прокуратура начала судебное расследование

Семеро задержанных отправлены под стражу. Еще двух несовершеннолетних поместят под судебный надзор.

Следующую стадию расследования дела прокуратура начала 30 января. Задержанным готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.

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Известно, что семеро из задержанных (шестеро несовершеннолетние), отправили под стражу, а еще двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

В Париже 15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами напала на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

Избиение произошло недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle. Друзьям парня удалось убежать.

У Юрия пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Источник: BFMTV

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