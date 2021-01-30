В Париже прокуратура начала судебное расследование по делу об избиении украинского подростка Юрия Крученика.

Семеро задержанных отправлены под стражу. Еще двух несовершеннолетних поместят под судебный надзор.

Следующую стадию расследования дела прокуратура начала 30 января. Задержанным готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.

Известно, что семеро из задержанных (шестеро несовершеннолетние), отправили под стражу, а еще двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

В Париже 15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами напала на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

Избиение произошло недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle. Друзьям парня удалось убежать.

У Юрия пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Источник: BFMTV