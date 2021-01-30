У Парижі прокуратура розпочала судове розслідування у справі про побиття українського підлітка Юрія Крученика.

Семеро затриманих відправлені під варту. Ще двох неповнолітніх помістять під судовий нагляд.

Наступну стадію розслідування справи прокуратура розпочала 30 січня. Затриманим готують звинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.

Відомо, що семеро з затриманих, шестеро з яких неповнолітні, відправили під варту, а ще двоє неповнолітніх поміщені під судовий нагляд.

У Парижі 15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами напала на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу.

Побиття сталася неподалік від Ейфелевої вежі і торгового центру Beaugrenelle. Друзям хлопця вдалося втекти.

У Юрія пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей.

Джерело: BFMTV