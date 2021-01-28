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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Избиение 14-летнего украинца: во Франции задержали 9 подозреваемых

Во Франции в деле об избиении 14-летнего украинца задержали девятерых молодых людей, которые подозреваются в жестоком нападении.

Избиение 14-летнего украинца: во Франции задержали 9 подозреваемых

Утром 28 января состоялось задержание девяти подростков, которые являются членами одной местной группировки (банды). Им сообщили о подозрении в попытке убийства.

15 января группа преступников в масках с металлическими дубинками, битами и ножами осуществили нападение на 14-летнего украинца Юрия, когда он с друзьями возвращался из колледжа. Избиение произошло недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle.

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Врачи у пострадавшего диагностировали пробитие черепа в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травму глаз. Парень находится в коме в реанимационном отделении. Его состояние критическое.

22 января посольство Украины во Франции обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа о деле относительно избиения 14-летнего подростка.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что украинские консулы находятся в постоянном контакте с родными избитого 14-летнего подростка и взаимодействуют с французскими полицейскими.

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