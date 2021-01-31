В Париже девяти людям, которых подозревают в жестоком избиении украинского подростка, предъявили обвинения. Среди них есть и покушение на убийство.

В частности, СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что пять человек обвиняют в покушении на убийство. Сейчас они находятся под стражей.

Еще четырех отправили под судебный надзор. Всего по этому делу задержали 12 человек: 11 подростков в возрасте 15-17 лет и одного 18-летнего юношу. Однако трех задержанных отпустили без предъявления обвинений сразу.

Избиение украинского подростка

15 января в Париже напали на 14-летнего украинца. Группа преступников с металлическими дубинками, битами и ножами набросилась на парня, когда он с друзьями возвращался из колледжа.

Друзьям парня удалось скрыться. А вот у пострадавшего пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находится в тяжелом состоянии.

Источник: Franceinform