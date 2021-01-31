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Вікторія Гірко |

Підозрюваним у побитті українського підлітка в Парижі висунули звинувачення – ЗМІ

У Парижі дев’ятьом людям, яких підозрюють у жорстокому побитті українського підлітка, висунули обвинувачення. Серед них є і замах на вбивство.

Підозрюваним у побитті українського підлітка в Парижі висунули звинувачення – ЗМІ

Зокрема, ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що п’ятеро осіб обвинувачують у замаху на вбивство. Наразі вони перебувають під вартою.

Ще чотирьох відправили під судовий нагляд. Загалом за цією справою затримали 12 людей: 11 підлітків віком 15-17 років та одного 18-річного юнака. Однак трьох затриманих відпустили без висунення обвинувачень відразу.

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Побиття українського підлітка

15 січня у Парижі напали на 14-річного українця. Група злочинців з металевими кийками, битками та ножами накинулась на хлопця, коли він з друзями повертався з коледжу.

Друзям хлопця вдалося втекти. А от у постраждалого пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебуває у тяжкому стані.

Джерело: Franceinform

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