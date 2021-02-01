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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

На Донбассе боевики девять раз открывали огонь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям из минометов.

Донбас, ООС

Также обстрелы были из автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без потерь.

— За прошедшие сутки, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет, – сообщили в штабе ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также российские наемники использовали беспилотный летательный аппарат типа крыло, который вовремя удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

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Неподалеку Лебединского противник осуществил провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, у Песок — из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Опытного зафиксировано несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки — еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

30 января вследствие ранения вражеским снайпером в Донбассе умер украинский военнослужащий Роман Дзюбенко.

26-летний украинский военный получил ранение в 19.00 26 января вблизи населенного пункта Попасная. Вражеская пуля попала ему в голову, его состояние было тяжелым.

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