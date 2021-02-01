За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям из минометов.

Также обстрелы были из автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без потерь.

— За прошедшие сутки, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет, – сообщили в штабе ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также российские наемники использовали беспилотный летательный аппарат типа крыло, который вовремя удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Неподалеку Лебединского противник осуществил провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, у Песок — из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Опытного зафиксировано несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки — еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

30 января вследствие ранения вражеским снайпером в Донбассе умер украинский военнослужащий Роман Дзюбенко.

26-летний украинский военный получил ранение в 19.00 26 января вблизи населенного пункта Попасная. Вражеская пуля попала ему в голову, его состояние было тяжелым.