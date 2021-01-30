Вследствие ранения вражеским снайпером в Донбассе умер украинский военнослужащий Роман Дзюбенко.

Об этом сообщили в оперативном командовании Схід Вооруженных Сил Украины 30 января.

— К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером, — сообщили в командовании Схід.

Также командование и личный состав оперативного командования Схід выразили глубокие соболезнования родным, близким и собратьям погибшего бойца.

26 летний украинский военный получил ранение в 19.00 26 января вблизи населенного пункта Попасная. Вражеская пуля попала ему в голову, его состояние было тяжелым.

Кроме того, 29 января на Донбассе двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате обстрела боевиков. Инцидент произошел в районе населенного пункта Водяное. Раненым оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим тишины и направила соответствующую ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Источник: Командование Схід Вооруженных Сил Украины