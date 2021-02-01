За минулу добу російські найманці на Донбасі дев’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях з мінометів.

Також обстріли були з автоматичних станкових, станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, без втрат.

– Минулої доби, 31 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню… Бойових втрат серед наших захисників немає, – повідомили в штабі ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, поблизу Водяного на Приазов’ї противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також російські найманці використовували безпілотний літальний апарат типу крило, який вчасно вдалося придушити засобами радіоелектронної боротьби.

Неподалік Лебединського противник здійснив провокаційний обстріл з мінометів 82-го калібру, у Пісок – з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Дослідного зафіксовано кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – ще і з великокаліберного кулемета.

З початку поточної доби зафіксували одне порушення режиму припинення вогню.

30 січня через поранення ворожим снайпером на Донбасі помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко.

26 річний український військовий отримав поранення в 19.00 26 січня поблизу населеного пункту Попасна. Ворожа куля потрапила йому в голову, його стан був тяжким.