PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Пробитий череп: в Одеській області пенсіонер жорстоко побив хаскі

У селі Холодна Балка Одеської області 67-річний пенсіонер жорстоко побив собаку породи хаскі.

хаски

Тварина потрапила до ветеринарної клініки з пробитим черепом, переломами лап.

Чоловік вчинив напад на пса через те, що той начебто вбив його домашніх курей.

За жорстоке поводження з твариною пенсіонера розкритикували місцеві мешканці. Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження.

Читайте
Вбив і підвісив на паркан: на Черкащині чоловік познущався над собакою

Однак не всі однозначно трактують цю подію, частина мешканців села звинувачують власницю собаки, яка не стежила за своїм улюбленцем.

Знущання над котом

У липні 2020 року хлопець познущався над твариною.

Він закрив живе кошеня у трилітровій банці і знімав його на відео, яке потім розмістив у Instagram. Про випадок повідомили до поліції.

Детальніше про відповідальність за знущання над тваринами читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка