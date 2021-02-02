У селі Холодна Балка Одеської області 67-річний пенсіонер жорстоко побив собаку породи хаскі.

Тварина потрапила до ветеринарної клініки з пробитим черепом, переломами лап.

Чоловік вчинив напад на пса через те, що той начебто вбив його домашніх курей.

За жорстоке поводження з твариною пенсіонера розкритикували місцеві мешканці. Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження.

Однак не всі однозначно трактують цю подію, частина мешканців села звинувачують власницю собаки, яка не стежила за своїм улюбленцем.

Знущання над котом

У липні 2020 року хлопець познущався над твариною.

Він закрив живе кошеня у трилітровій банці і знімав його на відео, яке потім розмістив у Instagram. Про випадок повідомили до поліції.

Детальніше про відповідальність за знущання над тваринами читайте на Фактах ICTV.