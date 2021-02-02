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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

От снайперской пули на Донбассе погиб военный ВСУ

В зоне проведения Операции объединенных сил ранили украинского военного. В него выстрелил вражеский снайпер. Бойцу ВСУ оказали медицинскую помощь, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Свічка

Трагедия произошла в районе города Торецк, что в Донецкой области. Украинская сторона отреагировала на нарушение мирных договоренностей — было отправлено ноту Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Смерть военного вблизи Попасной

30 января стало известно о смерти военного ВСУ вблизи населенного пункта Попасная. Снайпер оккупантов выстрелил бойцу в голову 26 января, он умер через несколько дней в результате тяжелых травм.

Бойцу было 26 лет, его звали Роман Дзюбенко.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе

Фото: Dreamstime

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