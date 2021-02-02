За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В пригороде Авдеевки боевики открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

У населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска начали стрелять из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловка — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты открывали огонь из автоматического станкового и противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Сутки на Донбассе

По состоянию на 1 февраля в районе проведения ООС было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Боевики стреляли из автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного и Опытного.