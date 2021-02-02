Від снайперської кулі на Донбасі загинув військовий ЗСУ

У зоні проведення Операції об’єднаних сил поранили українського військового. У нього вистрілив ворожий снайпер. Бійцю ЗСУ надали медичну допомогу, однак від отриманих травм він помер у лікарні.
Трагедія трапилася в районі міста Торецьк, що у Донецькій області. Українська сторона відреагувала на порушення мирних домовленостей – було відправлено ноту до Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
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Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі
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