Семьи погибших во время пожара в инфекционной больнице Запорожья получат компенсации от местных властей.

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Запорожской облгосадминистрации.

— Мы приняли решение о выделении 50 тыс. грн семьям погибших и будем оказывать помощь пострадавшим. Ведется следствие, которое установит точные причины возгорания в реанимационном отделении инфекционной больницы в ближайшее время, — сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Ночью 3 февраля вспыхнул пожар в инфекционной больнице Запорожья, в результате которого погибли четыре человека — трое пациентов и врач-анестезиолог.

Предварительной причиной гибели людей называют отравление угарным газом. Полиция расследует происшествие по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

По словам главного врача инфекционной больницы Владимира Шикаренка, огонь мог вспыхнуть в результате возгорания оборудования.

Источник: Украина 24