В Житомире полицейские задержали 23-летнего мужчину за вымогательство денег.

По данным Нацполиции, молодой подозревается в вымогательстве передачи чужого имущества и денежных средств за несуществующий долг, что сопровождалось угрозами о физической расправе и нанесении тяжких телесных повреждений.

— 4 февраля около 20.00 на одной из улиц областного центра полицейские задержали 23-летнего молодого человека по ст. 208 УК Украины, — сообщили в Нацполиции.

Досудебное расследование проводится по ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.

До этого мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Происшествия Житомира

В Житомире разоблачили преступную группу, которая установила канал сбыта наркотиков, в том числе в зоне ООС. Одним из фигурантов оказался военнослужащий.

Мужчину задержали при попытке реализации амфетамина на 10 тыс. грн. Во время задержания он повредил автомобиль полицейских.

Во время проведения первоочередных следственных действий следователи наткнулись на настоящую лабораторию по изготовлению наркотических веществ. Общее количество изъятых наркотиков составил более 1 млн грн.