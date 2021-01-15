Коррупция в Житомире – будут судить доцента университета

В Житомире будут судить доцента одного из национальных университетов за вымогательство у абитуриента $2,9 тыс.
За эту сумму работник учебного заведения пообещал зачислить будущего студента в вуз.
Правоохранители задержали доцента во время получения денег.
Ему грозит штраф до 93,5 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.
$2,9 тыс. за поступление в университет: в Житомире будут судить доцента / 2 фотографии
Взятка автомобилями в Донецкой области
В Донецкой области ректор университета получил взятку автомобилями на сумму 2,9 млн грн.
За эти деньги руководитель университета обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз.