Коррупция в Житомире – будут судить доцента университета

В Житомире будут судить доцента одного из национальных университетов за вымогательство у абитуриента $2,9 тыс.

За эту сумму работник учебного заведения пообещал зачислить будущего студента в вуз.

Правоохранители задержали доцента во время получения денег.

Ему грозит штраф до 93,5 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.







$2,9 тыс. за поступление в университет: в Житомире будут судить доцента / 2 фотографии

Взятка автомобилями в Донецкой области

В Донецкой области ректор университета получил взятку автомобилями на сумму 2,9 млн грн.

За эти деньги руководитель университета обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз.