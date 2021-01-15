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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

$2,9 тыс. за поступление в университет: в Житомире будут судить доцента

В Житомире будут судить доцента одного из национальных университетов за вымогательство у абитуриента $2,9 тыс.

За эту сумму работник учебного заведения пообещал зачислить будущего студента в вуз.

Правоохранители задержали доцента во время получения денег.

Ему грозит штраф до 93,5 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.

  • Коррупция в Житомире – будут судить доцента университета
  • хабар
  • Коррупция в Житомире – будут судить доцента университета
  • хабар
$2,9 тыс. за поступление в университет: в Житомире будут судить доцента / 2 фотографии

Взятка автомобилями в Донецкой области

В Донецкой области ректор университета получил взятку автомобилями на сумму 2,9 млн грн.

За эти деньги руководитель университета обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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