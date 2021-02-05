PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Вимагав гроші за неіснуючий борг: у Житомирі затримали 23-річного чоловіка

У Житомирі поліцейські затримали 23-річного чоловіка за вимагання грошей.

Вимагав гроші за неіснуючий борг: у Житомирі затримали 23-річного чоловіка

За даними Нацполіції, молодик підозрюється у вимаганні передачі чужого майна та грошових коштів за неіснуючий борг, що супроводжувалось погрозами про фізичну розправу та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

 – 4 лютого близько 20.00 на одній з вулиць обласного центру поліцейські затримали 23-річного молодика за ст. 208 КК України, – повідомили у Нацполіції.

Читайте
$2,9 тис. за вступ до університету: у Житомирі судитимуть доцента

Досудове розслідування проводиться за ст. 189 (Вимагання) КК України.

До цього чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Надзвичайні події Житомира

У Житомирі викрили злочинну групу, яка встановила канал збуту наркотиків, зокрема й у зоні ООС. Одним із фігурантів виявився військовослужбовець.

Чоловіка затримали під час спроби реалізації амфетаміну на 10 тис. грн. Під час затримання він пошкодив автомобіль поліцейських.

Під час проведення першочергових слідчих дій слідчі натрапили на справжню лабораторію з виготовлення наркотичних речовин. Загальна кількість вилучених наркотиків склала понад 1 млн грн.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка