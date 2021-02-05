У Житомирі поліцейські затримали 23-річного чоловіка за вимагання грошей.

За даними Нацполіції, молодик підозрюється у вимаганні передачі чужого майна та грошових коштів за неіснуючий борг, що супроводжувалось погрозами про фізичну розправу та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

– 4 лютого близько 20.00 на одній з вулиць обласного центру поліцейські затримали 23-річного молодика за ст. 208 КК України, – повідомили у Нацполіції.

Досудове розслідування проводиться за ст. 189 (Вимагання) КК України.

До цього чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Надзвичайні події Житомира

У Житомирі викрили злочинну групу, яка встановила канал збуту наркотиків, зокрема й у зоні ООС. Одним із фігурантів виявився військовослужбовець.

Чоловіка затримали під час спроби реалізації амфетаміну на 10 тис. грн. Під час затримання він пошкодив автомобіль поліцейських.

Під час проведення першочергових слідчих дій слідчі натрапили на справжню лабораторію з виготовлення наркотичних речовин. Загальна кількість вилучених наркотиків склала понад 1 млн грн.