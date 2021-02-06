У Запорізькій області кримінальна відповідальність загрожує чоловікові, який надавав притулок тваринам, але не дбав про них, а знущався.

Мешканець Енергодара активно відгукувався на повідомлення про прилаштування безпритульних чотирилапих.

Це помітили волонтери та вирішили перевірити, у яких умовах перебувають тварини. Але чоловік поводився агресивно та нікого не допустив до помешкання.

Через деякий час він повернув одне кошеня. Тварина була виснаженою, з пораненнями, порізами та вирваними кігтями.

Тварину терміново госпіталізували до ветеринарної клініки та надали їй невідкладну допомогу.

Проти псевдоволонтера відкрили кримінальне провадження. За жорстоке поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України) йому загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Чоловік познущався над хаскі

В Одеській області чоловік жорстоко побив граблями хаскі.

Він пішов на такий вчинок через те, що пес начебто завдав збитків його господарству.

Детальніше про відповідальність за знущання над тваринами читайте на Фактах ICTV.