PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Вирвані кігті та порізи: у Запорізькій області псевдоволонтер знущався над котом

У Запорізькій області кримінальна відповідальність загрожує чоловікові, який надавав притулок тваринам, але не дбав про них, а знущався.

кіт

Мешканець Енергодара активно відгукувався на повідомлення про прилаштування безпритульних чотирилапих.

Це помітили волонтери та вирішили перевірити, у яких умовах перебувають тварини. Але чоловік поводився агресивно та нікого не допустив до помешкання.

Через деякий час він повернув одне кошеня. Тварина була виснаженою, з пораненнями, порізами та вирваними кігтями.

Тварину терміново госпіталізували до ветеринарної клініки та надали їй невідкладну допомогу.

Читайте
Закрив у банці і знімав сторіз: на Львівщині хлопець познущався над кошеням

Проти псевдоволонтера відкрили кримінальне провадження. За жорстоке поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України) йому загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

кіт

Чоловік познущався над хаскі

В Одеській області чоловік жорстоко побив граблями хаскі.

Він пішов на такий вчинок через те, що пес начебто завдав збитків його господарству.

Детальніше про відповідальність за знущання над тваринами читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МВС

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка