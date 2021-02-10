В Мелитополе Запорожской области полиция установила и задержала убийцу 26-летнего парня. Им оказался 16-летний школьник, который даже не был знаком с погибшим.

Следствие установило, что жестокий инцидент произошел ночью 30 января. У одного из кафе подросток набросился на 26-летнего парня и без причины начал наносить многочисленные удары ногами по голове.

Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не оказывал никакого сопротивления малолетнему нападающему.

Тело мертвого парня нашли только 2 февраля. В это же время школьник скрывался на Херсонщине, однако полицейские оперативно доставили его в Мелитополь.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Убийство в Запорожье

Осенью прошлого года в областном центре Запорожья полиция нашла труп 43-летнего мужчины на берегу Днепра.

За время следствия выяснилось, что на отдыха возле воды и распития алкоголя между компанией друзей произошел бытовой конфликт: мужчину закололи шампуром для шашлыков.

Главными подозреваемыми являются жена и ранее судимый товарищ убитого.

Источник: Департамент уголовного розыска