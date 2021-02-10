У Мелітополі Запорізької області поліція встановила і затримала вбивцю 26-річного хлопця. Ним виявився 16-річний школяр, який навіть не був знайомий із загиблим.

Слідство встановило, що жорстокий інцидент стався вночі 30 січня. Біля одного із кафе підліток накинувся на 26-річного хлопця і без причини почав наносити численні удари ногами по голові.

Постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння, тому не чинив жодного опору малолітньому нападнику.

Тіло мертвого хлопця знайшли лише 2 лютого. Тим часом школяр переховувася на Херсонщині, однак поліцейські оперативно доставили його до Мелітополя.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричино смерть постраждалого) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Вбивство у Запоріжжі

Восени минулого року в обласному центрі Запоріжжя поліція знайшла труп 43-річного чоловіка на березі Дніпра.

За час слідства з’ясувалося, що під час відпочинку біля води та розпиття алкоголю між компанією друзів стався побутовий конфлікт: чоловіка закололи шампуром для шашликів.

Головними підозрюваними є дружина та раніше судимий товариш вбитого.

Джерело: Департамент карного розшуку