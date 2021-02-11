В пресс-службе ГСЧС Львовской области опровергли новость о сходе лавины, которая якобы перекрыла трассу Киев-Чоп.

Об этом Фактам ICTV рассказал начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

— У нас лавины не сходили, — отметил Виталий Туровцев.

Ранее СМИ распространили информацию, что 11 февраля в Сколевском районе Львовской области лавина, якобы сошедшая с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Киев-Чоп.

Они подтвердили новость фейковым видео, однако никаких деталей не сообщали.

Непогода в Украине

С 8 февраля 2021 года в Украине бушует непогода. Жители разных регионов страдают от значительного снижения температуры воздуха, снегопадов, порывов ветра и гололеда.

Из-за непогоды в Украине увеличилось количество ДТП. Местами заранее ограничили движение крупногабаритного транспорта.

Подробнее о непогоде в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.