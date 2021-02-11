У прес-службі ДСНС Львівської області спростували новину про сходження лавини, яка нібито перекрила трасу Київ-Чоп.

Про це Фактам ICTV розповів начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

– У нас лавин не сходило, – зазначив Віталій Туровцев.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що 11 лютого у Сколівському районі Львівської області лавина, яка нібито зійшла з гірського масиву Плай, перекрила автомобільну дорогу Київ-Чоп.

Вони підтвердили новину фейковим відео, однак жодних деталей не повідомляли.

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Негода в Україні

З 8 лютого 2021 року в Україні вирує негода. Мешканці різних регіонів потерпають від значного зниження температури повітря, снігопадів, поривів вітру та ожеледі.

Через негоду в Україні збільшилася кількість ДТП. Подекуди заздалегідь обмежили рух великогабаритного транспорту.

Детальніше про негоду в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.