Во Львове обвалилась крыша магазина — причина

Во Львове из-за большого количества выпавшего снега провалилась крыша мебельного магазина. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным ГСЧС, инцидент произошел в четверг днем на улице Луганской, 6, где размещен ряд мебельных магазинов. ГСЧС не сообщает, в каком именно магазине произошел обвал.











Во Львове из-за снега обвалилась крыша мебельного магазина / 3 фотографии

Площадь обвала – около 300 м². Магазин построен из сэндвич-панелей.

Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными снегопадами. Синоптики предупреждают об угрозах схода лавин.

В четверг утром на 7 дорогах государственного значения на шесть часов ограничили движение большегрузного транспорта.

По данным Львовского горсовета, за последние 4 дня в городе выпало 169% от месячной нормы осадков.

Фото: Varta 1