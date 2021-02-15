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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Кропивницком взорвался газ: пострадал мужчина

В Кропивницком взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал мужчина.

Вибух газу

По данным спасательной службы, взорвался газ в 04.55 в одноэтажном доме, смежном с частным жилым зданием.

В результате взрыва пострадал 55-летний житель. Его с ожогами рук и лица госпитализированы в больницу. Также взрыв разрушил около 60 кв. м. одноэтажки.

Кроме этого в здании загорелись конструктивные элементы и бытовые вещи на площади 10 кв. м.

На место происшествия прибыли спасатели. Причину взрыва устанавливают специалисты.

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Предварительной причиной чрезвычайного происшествия называют утечку газа.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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