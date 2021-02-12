У російському Владикавказі 12 лютого стався вибух у супермаркеті Магніт. Будівлю повністю зруйновано.

Охоронця, який на момент вибуху перебував у супермаркеті, врятували. За його словами, крім нього, у магазині нікого не повинно бути.

Будинки, які знаходяться поряд із зруйнованим супермаркетом, не постраждали.

Зараз на місці вибуху працюють рятувальники.

Слідчі почали перевірку. Попередньою причиною надзвичайної події називають витік газу, але відпрацьовують й інші версії.

Вибух на заводі в Китаї

9 лютого стався вибух на заводі в Китаї. Інцидент трапився у виробничому цеху фармацевтичного заводу в місті Беньсі провінції Ляонін.

У результаті вибуху дві людини померли, ще троє отримали поранення. Причини вибуху розслідують правоохоронці.

Фото: Life Shot