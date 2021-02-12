PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Будівля повністю склалася: у Владикавказі прогримів вибух у супермаркеті

У російському Владикавказі 12 лютого стався вибух у супермаркеті Магніт. Будівлю повністю зруйновано.

Вибух супермаркет_Владикавказ_12.02.2021

Охоронця, який на момент вибуху перебував у супермаркеті, врятували. За його словами, крім нього, у магазині нікого не повинно бути.

Будинки, які знаходяться поряд із зруйнованим супермаркетом, не постраждали.

Зараз на місці вибуху працюють рятувальники.

Слідчі почали перевірку. Попередньою причиною надзвичайної події називають витік газу, але відпрацьовують й інші версії.

Вибух на заводі в Китаї

9 лютого стався вибух на заводі в Китаї. Інцидент трапився у виробничому цеху фармацевтичного заводу в місті Беньсі провінції Ляонін.

У результаті вибуху дві людини померли, ще троє отримали поранення. Причини вибуху розслідують правоохоронці.

Фото: Life Shot

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка